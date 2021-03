Iris Burkholder, Professorin für Gesundheitswissenschaften an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) in Saarbrücken, ist eine der Preisträgerinnen des saarländischen Landespreises Hochschullehre. Die 46-jährige Zweibrückerin überzeugte mit einem Projekt, das Studierenden und Lehrenden in Statistik hilft.

„Viel SPaSS mit SPSS und Statistik“ heißt Burkholders digitale Bibliothek, der die Jury einen „universellen Einsatz und eine originelle Konzeption“ bescheinigt. SPSS heißt eine IBM-Marke, unter der Statistik- und Analyse-Software entwickelt wird. Die Professorin erklärt, was hinter ihrem Projekt steckt: „Statistik ist meist nicht so beliebt“, also habe sie sich einiges einfallen lassen, um das Fach schmackhafter zu machen: Erklärvideos, Software-Tutorials, digitale Lernpakete und Quizze, das Ganze bereits vor Corona.

Die klassische Lehre habe sie umgestellt. „Bevor die Studenten in die Präsenzveranstaltungen kommen, gucken sie sich jetzt meine Onlinevideos an, lernen Grundlagen.“ Das könne jeder nach seinem Tempo erledigen, so dass alle in etwa auf dem gleichen Niveau seien, wenn es in die Präsenzveranstaltungen geht (derzeit über Videokonferenz). „Da können wir dann gleich sehr viel tiefer in die Materie einsteigen“, erläutert die gebürtige Pirmasenserin den Vorteil, den sie gerne teilt: Ihre Materialien stehen allen Studierenden und Lehrkräften zur Verfügung.

Das fand auch die saarländische Staatskanzlei, die den Lehrpreis auslobt, gut und ließ Iris Burkholder 7500 Euro Preisgeld zukommen. Was kauft sie sich davon? „Es ist nicht für mich, sondern natürlich für die Lehre einzusetzen“, sagt die Zweibrückerin und lacht.