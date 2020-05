Die Polizei warnt vor einer Arbeiterkolonne, die am Dienstag in Niederauerbach unterwegs war und Anwohnern den Hof teeren wollte. Diese Dienste sind laut Polizei oft überteuert und werden nicht fachmännisch ausgeführt. Sollte die Kolonne wieder auftreten, bittet die Polizei die Bürger, auf der Dienststelle in Zweibrücken anzurufen. Telefon 06332/9760.