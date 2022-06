Ein gewittriges Pfingsten sagt das Wetterstudio Patrick Lang für Zweibrücken voraus. Ab Freitag schaufelt demnach Tief Jasna, das von der iberischen Halbinsel nach Frankreich zieht, sehr warme, zeitweise aber auch feuchte Luft zu uns. Am Freitag ist es tagsüber erst freundlich, bis zum Nachmittag wird es 27 Grad warm. Im Laufe des Tages werden die Quellwolken größer. Je später der Nachmittag, desto höher wird das Schauer- und Gewitterrisiko. Der Wind weht schwach mit starken Schauer- beziehungsweise Gewitterböen. In der Nacht zu Samstag lösen sich letzte Schauer und Gewitter bei Tiefstwerten von zwölf Grad auf. Der Samstag dürfte bei einer Mischung aus Sonne und Wolken trocken über die Bühne gehen. Schauer und Gewitter gibt es nur vereinzelt. Bei schwülwarmen 28 Grad am Nachmittag ist es sommerlich. Die Nacht auf Pfingstsonntag bringt laue 15 Grad, die Schauer- und Gewitterneigung nimmt wieder zu. Tagsüber ist es schwül, ganztags sind Schauer und Gewitter zu erwarten. Örtlich ist auch Starkregen möglich. In den trockenen Phasen mit Sonnenschein wird es 25 Grad warm. Am Pfingstmontag soll es wechselhaft bei Werten um 20 Grad werden.