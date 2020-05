„Alles wird gut!“ Das dachte der Zweibrücker Pfarrer Wolfgang Emanuel am Donnerstagabend, als er den Regenbogen über der Stadt sah und für die RHEINPFALZ fotografierte: „Im 1. Buch Mose in Kapitel 9, 13 lese ich ,Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt; der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde.’ Der Regenbogen ist das Zeichen für die göttliche Zusage: ,Alles wird gut!’ Wenn ich einen Regenbogen sehe, ist mir seither immer, als würde Gott sagen: ,Keine Angst! Ich bin auf Eurer Seite! Alles wird gut. Dafür sorge ich.’“ Das Foto hat der Pfarrer der katholischen Pfarrei Heilig Kreuz kurz vor 20 Uhr mit der Panoramafunktion seiner Handykamera gemacht. Er schreibt: „Vertrauen wir diesem Zeichen Gottes in den Wolken des Himmels.“ Und er zitiert Matthäus 28, 20: „Seid gewiss, ich bin bei euch, alle Tage bis zum Ende der Welt.“