Mit einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Homburger Polizei um Unterstützung bei der Suche nach dem vermissten Friedrich Littau aus Zweibrücken. Der 65-Jährige sei zuletzt am Samstag, 7. Mai, gegen 10.30 Uhr in der Uniklinik Homburg gesehen worden, wo er stationär behandelt wurde. Der Vermisste soll eine dunkle Hose und ein dunkles Oberteil tragen. Aufgrund einer Erkrankung sei Friedrich Littau desorientiert und daher dringend auf Hilfe angewiesen. Um Hinweise bittet die Polizei in Homburg unter Telefon 06841 1060.