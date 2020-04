Im Zweibrücker Outlet öffnen immer mehr Geschäfte. Bis Wochenmitte waren es nach Angaben von Marketing-Direktor Torsten Wiegelmann bereits 37 von rund 120 Läden. Für Samstag kündigte Oberbürgermeister Marold Wosnitza verstärkte Kontrollen an. Nachdem sich am Montag noch 2100 Personen zeitgleich im Outlet aufhalten konnten, wurde die Zahl nun auf 1700 verringert. Zweimal seien Polizei und Ordnungsamt durch das Outlet gegangen, zuletzt heute. Laut Wosnitza waren alle einhellig der Meinung, dass die Hygiene-Vorschriften eingehalten werden. Zudem stehe die Stadt zur Öffnung des Outlets, die der städtischen Rechtsverordnung entspricht, so Wosnitza. Das Einkaufsverhalten der Kunden sei in dieser Woche noch verhalten gewesen, sagte Wiegelmann. Den von Kritikern der Öffnung vorhergesagten Ansturm habe es nicht gegeben. „Es ist weiterhin alles recht ruhig und überschaubar“, so Wiegelmann.