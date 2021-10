Wer nicht genug vom Zweibrücker Oktoberfest kriegen kann, dem bieten sich dieses Jahr außergewöhnliche Chancen: Die Festzelt-Gaudi auf dem Schlossplatz geht laut Veranstalter TOB Events in die Verlängerung.

Wenn Oberbürgermeister Marold Wosnitza das Fest am Freitagabend gegen 19.30 Uhr eröffnet und das Bierfass angezapft wird, ist dies der Auftakt für fünf Feiertage im geschmückten Zelt. Das Oktoberfest wird auf zwei Wochenenden ausgedehnt. Die Gäste erwartet am 22. und 23. sowie vom 29. bis 31. Oktober Party-Atmosphäre.

Für die Besucher gilt die 2G-Regelung. Der Zutritt ist also nur für zweimal Geimpfte und für genesene Gäste möglich, ein negativer Coronatest reicht nicht aus. Alle Gäste sind zudem dazu verpflichtet, ihren Besuch durch die Verwendung der Luca- oder Corona-Warn-App zu dokumentieren. Eine Kontaktnachverfolgung in Papierform akzeptiert der Veranstalter nicht. Dafür können dann aber alle gemeinsam ohne Maske und ohne Abstandsgebot feiern.

Nur Sonntag ist um Mitternacht Schluss

An den beiden Freitagen und Samstagen ist das Zelt auf dem Schlossplatz von 16 bis 1 Uhr nachts geöffnet, sonntags bereits um 10.30 Uhr bis Mitternacht. Bei den Mittagsveranstaltungen ist der Zutritt kostenlos. Tische und Boxen für den Abend können über die Internetseite oktoberfestzweibruecken.de reserviert werden. Einlassbändchen und Wertmarken werden generell nicht versendet. Die Reservierungsunterlagen sind am jeweiligen Veranstaltungstag ab 16 Uhr vor dem Festzelt erhältlich. Die reservierten Tische müssen bis spätestens 19 Uhr besetzt werden. Danach übernimmt der Veranstalter keine Garantie mehr. Tickets an der Abendkasse gibt es je nach Verfügbarkeit.

Tische für zehn Personen können je nach Standort für 31,90 oder 49,50 Euro pro Person reserviert werden. Darin sind eine beziehungsweise zwei Maß Bier und eine Mahlzeit bereits enthalten. Man reserviert Tische für zehn Personen, keine Einzeltickets.

Von Freibier über Rockspitz zu Krachleder

Für jeden Oktoberfestabend wurden Bands verpflichtet, die Freitag und Samstag von 19 Uhr bis Mitternacht spielen, sonntags von 18.30 bis 22.30 Uhr. Am Freitag, 22. Oktober, spielt die Band Freibier Alpenrock, gepaart mit deutschen Schlagern. Tags darauf unterhalten die Schwoazstoaner, die seit 2009 auf Bühnen in Österreich, Deutschland und auf Mallorca Volksmusik und Rock bis hin zu AC/DC spielt. Am Freitag, 29. Oktober, steht Mountain Crew auf der Festbühne, bekannt als Beach Boys in Lederhosen. Sie sind hundertmal im Jahr in Österreich, Deutschland und der Schweiz live unterwegs.

Die sechs Jungs von Rockspitz aus Ulm sorgen am Samstagabend, 30. Oktober, für Stimmung im Zelt. Ihr Repertoire besteht aus Rock und Metal, gepaart mit Volksmusik. Zum Abschluss am Sonntag, 31. Oktober, unterhalten Krachleder mit Party-Musik. Die neunköpfige Lederhosen-Formation aus dem Zweibrücker Land bietet den Gästen Volksmusik, Rock, Pop, Schlager, Elektro und Hiphop.