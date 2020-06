„Liewer Sepp, ich hann mich arich gefreet iwwer die Handwerker, bei denne ma vum Zugucke lerne kann“, schreibt RHEINPFALZ-Leser Heinz Weinkauf zu einer der Kolumnen. „Awwer aa vum Zuheere ka ma vun de Handwerker lerne, glawe Se mir’s, ich weeß das aus Erfahrung – empirisch sahn die gelehrde Leit dodezu. Ich han vum Zuheere gelernt, dass die Gipser beim Vebutze viel (Bier) trinke misse, weil das gut is fa de Butz. Wie mir sellemols gebaut hann, bin ich mo nummidahs uff die Bauschdell komm, wie grad die Gipser e Paus gemacht hann. „Un Ihr Männer“, hann ich gesaht, „wie klappt’s dann?“ „Heit klappt’s nit“, han se gesaht, „iwwerhaupt nit“.

Ein nachhaltiges Erlebnis: „Gut fa de Butz“

„Ojo, woran leiht’s dann?“, hann ich gefroot. „Ei“, han se do gesaht, „die Luft is so trucke, des is gefährlich fa de Butz. Wann die Luft arich trucke is, truckend de Butz zu schnell an, un dann reißder.“ Ich froo dann glei: „Was kann ma dann do mache?“ Antwort: „Wemma mehr trinke däte, wär die Luft feichter, un das wär gut fa de Butz.“ „Allo“, hann ich gesaht, „dess kenne ma ännere“, un hann glei e Kaschde Bier bringe losse. Un werklich, de Butz is nit geriss! E diefes Erlebnis, das ich bis heit nit vegess hann. Nachhaltig, saht ma jo heit dodezu. Stimmt!

Nachhaltigkeit ist auch das Thema von Leserin Wilma Hilgert, wenn sie schreibt: „Alles wird noch gebraucht – nur so schnell nie weggeschmissen.“ Sie erinnert sich: „Ja, so war’s – auch für meine Kinder wurde gestrickt, gehäkelt – wieder aufgezogen und mit farblich passender Wolle größer gemacht. Bis endlich eine Häkeldecke daraus wurde, die uns heute noch dienlich ist. Und jetzt in dieser unseligen Corona-Zeit basteln wir Masken, überlegen, was dazu geeignet wäre. Mit Opas Seidenkrawatte fing es an, dann seine Taschentücher.

Nun geht es den Hemden an den Kragen

Nun geht es an Hemden, deren Kragen nicht mehr schön waren, aber zum Entsorgen viel zu schade. Macht Spaß, die Hände haben was zu tun, und den Kopf muss man auch bemühen. Und diese Woche ging’s beim Sepp um Homeoffice-Working. Das ist ja zu einem wahren Volkssport geworden. Auch Gärten gewinnen wieder an Bedeutung, so findet mancher in der Krise einen neuen Sinn fürs Leben“, schreibt Frau Hilgert und wünscht sich weiterhin „Geschichten, die das Leben schreibt“ in ihrer RHEINPFALZ. Wenn vom Arbeiten mit Strick- oder Häkelnadel die Rede ist, fallen bei den meisten älteren Damen die Namen „vum Rische Lottche“ und von der Frau Knauber vom Mädchen-Lyzeum am Himmelsberg. Wobei Frau Knauber als Handarbeitslehrerin als etwas strenger in Erinnerung geblieben ist als Frau Risch mit ihrem vertrauten Fahrrad.

Die leere Bierflasche am Schornstein

Bis heute wird, was das wichtige Trinkgeld betrifft, immer noch Vaters Rat befolgt: „Es geheerd sich, imme Handwerker ebbes ze gewwe, wanner mid seiner Awed ferdich is.“ Also Aufmerksamkeit für alle und nicht nur für die eingangs bereits erwähnten Gipser allein. Ob es auch stimmte, dass Maurer eine leere Bierflasche am Schornstein eines Neubaus montierten, die der Wind dann ordentlich zum Pfeifen bringen sollte (als Rache, wenn das Trinkgeld ausblieb), wie Vater immer berichtete, hat der Filius nie kontrolliert. „So hoch trau ich mich ned nuff“, sagte er höchstens und setzte – wie so oft vorher auch schon – auf das gesicherte Handwerker- und Baustellenwissen „vun seim Babbe“.