Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Wenn die Zweebrigger in die Inneschdadt gehn duun, saan se seid eh und je, sie gehn in die Schdadt. Un wann die Eenedder in die Schdadt gehn, dann gehnse no Zweebrigge und ned no Humborch, wo se dezugeheere.