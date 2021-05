„Heid kennschde die Geschichd garnimmi vezehle – wer wees dann noch, wass e zweereddrischer Karre war. Uff demm hann die Handwerker ihr Werkzeich un ihr Leedere leije gehadd un sinn mid dem uff die Bauschdelle gefahr! Awwer domols war dass e scheeni Geschichd in de Schdadt!“ Es ist beim Erzählen ja auch weniger um das Gefährt, als um „Dokder Ferzel“ gegangen, einen wichtigen städtischen Beamten, den alle kannten. Eben dieser Herr traf am gepflasterten Wackenberg, dort, wo zu jener Zeit in dem historischen Gebäude die Polizei untergebracht war, dahinter die Baracke des Einwohnermeldeamtes, eben dort, sah er wie ein kleiner Malerlehrbub den beladenen Holzkarren mit den großen Rädern keuchend versuchte, den Wackenberg hochzudrücken. „Waad ich helf der!“, sagte der Stadtbekannte, griff an den Karren und gemeinsam schafften sie es, den Karren hochzudrücken. „Dei Meschder had doch aa gewissd, dasse de dess ned alleen paggschd, wass hadden der gesaad wie de ford bischd?“ Spontan kam es vom Stift zurück: „Dir werd schunn so e Dummer drigge helfe!“

Die Transportkarren hatten eisenbeschlagene Reifen

Mal war es bei den Erzählungen ein Lehrbub „vum Rothe Jakob“, mal einer von Hans Keipert aus der Dinglerstraße, auch Hermann Stauter aus der Sonnengasse wurde genannt. Diese Transportkarren waren allein schon schwer mit ihren eisenbeschlagenen Reifen, und wenn dann noch ordentlich geladen war, dann war viel Kraft nötig. Es war auch wichtig, die Werkzeugkisten und das Baumaterial ordentlich zu verstauen – geschah das nicht richtig, dann kippte der Wagen und alles lag auf dem damals noch üblichen Straßenpflaster. Auch Schlosser- und Schreinerlehrlinge sah man mit solchen Gefährten. „Er fahrd widder uff die Paketposchd!“, wusste dagegen jeder, wenn man „Brünisholze Fritz“ in seinem grauen Kittel mit dem Handwagen der Firma sah.

Ein Malheur: der Sturz in die Rosenanlage

Dann ging’s in die Fruchtschuppenstraße, wo es in den Nachkriegsjahren noch eine eigene Paketpost gab. Dort konnte man viele Lehrlinge, „Buwe un Meede“, antreffen. Die einen kamen mit dem deutlich beschrifteten Geschäftsrad „vun Seiberts“ und hatten die Pakete im Korb am Rad. Die anderen kamen vom „Kleiderberater“ Goebes oder den etwas exklusiveren Modehäusern Laubersheimer und Hagenthau und brachten ihre Pakete im Handwagen zum Versand. Damals war auch „es Geschäftsrad“ in den Betrieben noch ein fester Begriff und hin und wieder ein Malheur an der Tagesordnung. Solch einen Sturz in die Rosenanlage am Schlossplatz – nachdem der Stift die Drucksachen weisungsgemäß bei Isidor Geschwandner auf der Stadtsparkasse abgeliefert hatte – oder ein schmerzhafter Ausrutscher mit dem beladenen Fahrrad auf der vereisten „halbrunden“ Bubenhauser Straße, bei der Warenlieferung „fa die Zichelhitt“ im Wolfsloch, wurden dann dem Kapitel Berufserfahrung und dem üblichen Hinweis „Lehrjahre sind keine Herrenjahre“ hinzugefügt.

Der Studienrat mit dem Bierkrug auf dem Gepäckträger

Die Straße zwischen Niederauerbach und Einöd gehörte in den frühen Morgenstunden ohnehin den Radfahrern: Große Fahrradständer bei Dorndorf und der Ziegelei Weppler, bei Pörringer & Schindler, bei Dingler, Oltsch und Lanz, gehörten zum Stadtbild und bewiesen, wie die fleißigen Leute auf die Arbeit kamen. Denn oft wurde noch das Geld für die Monatskarte des Stadtbusses gespart, weil andere „Anschaffungen“ in der Familie eingeplant waren. Zu den Personen, an die man sich beim Thema „Radfahren“ gerne erinnert, zählte als Ruheständler der Studienrat Ernst Völker, der bei der Fahrt zu seinem wöchentlichen Stammtisch im Gasthaus zum Hirsch stets seinen eigenen Bierkrug auf seinem Gepäckträger befestigt hatte.