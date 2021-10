Fast hatte er es angekündigt am Dienstagabend hat er es wahr gemacht: Michael Raje von den Wassersportfreunden (Wsf) Zweibrücken hat in Berlin den Titel des Deutschen Jahrgangsmeisters im Schwimmen über 50 Meter Brust gewonnen. Im Finale der besten acht des Jahrgangs 2006 schlug der Zweibrücker in seiner Paradedisziplin nach 29,02 Sekunden als Sieger an und stellte damit auch einen deutschen Jahrgangsrekord auf. „Damit bin ich natürlich zufrieden, die anderen haben mich schon sehr gepusht“, meinte er hinterher. Der 15-Jährige ließ dabei die Konkurrenz auf dem Podium – Emilian Hollank (TSV Riedlingen/30,36 sec) und den Dritten Arian Wüstenhagen (Dresdner SC/30,72) – klar hinter sich und war sogar schneller als Finn Wendland (29,62) im Jahrgang 2005 darüber. Den Vorlauf am Morgen hatte Raje ebenfalls klar gewonnen, hier blieb seine Zeitmessung bei 29,55 Sekunden stehen. Am Mittwoch hat der Schüler des Zweibrücker Helmholtz-Gymnasiums frei, will nur ein bisschen ausschwimmen und in der Halle soziale Kontakte pflegen.