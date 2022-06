Schwimmer Michael Raje von den Wassersportfreunden (Wsf) Zweibrücken ist vom Deutschen Schwimm-Verband für das European Youth Olympic Festival (EYOF) Ende Juli in der Slowakei nominiert worden. Es ist der erste internationale Start für den Sportler des Jahrgangs 2006.

Am Dienstag hatte Rajes Heimcoach Thomas Schappe von Bundestrainer Hannes Vitense das Okay bekommen, dass Raje vom 24. bis 30. Juli in Banská Bystrica startet. Raje ist für die kurze Kraulstrecke, 100 Meter Delfin und die Staffel gemeldet; was er genau schwimmt, entscheidet sich noch. „Wir machen jetzt wieder eine Vorbereitung wie vor der deutschen Meisterschaft, dann kommt noch ein Lehrgang mit der Nationalmannschaft in Heidelberg“, sagt Schappe.