Michael Raje und Leo Ilias Baumann haben der bisherigen Medaillen-Flut von Schwimmern der Wassersportfreunde (Wsf) Zweibrücken bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin am Freitag zwei weitere hinzugefügt. Raje gewann als Starter der SSG Saar Max Ritter nach den Siegen über 50 und den 100 Metern Brust im Jahrgang 2006 auch über 100 Meter Freistil und holte so seinen dritten Titel. Der 15-Jährige wendete im Finale nach 24:98 Sekunden und schlug in 51,76 Sekunden als Erster vor Jul Levi Strunz (Berliner TSC/51,81 sec) und Vincent Passek (Berliner TSC/52,70) an.

Sein Zweibrücker Vereinskollege Leo Ilias Baumann belegte im Jahrgang 2008 nach zuvor zweiten Plätzen über 50 Meter Freistil und 200 Meter Lagen sowie Bronze über 400 Meter Lagen erneut den dritten Platz. Baumann musste im Finale über 100 Meter Freistil in 55,81 Sekunden nur dem neuen deutschen Meister Felix Brandner (SG Mittelfranken/55,18) und David Cicero (SC Regensburg/55,52) den Vortritt lassen. Im Finale über 200 Meter Schmetterling landete Baumann danach noch auf Platz acht (2:26,90 min).