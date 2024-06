Am liebsten malte sie Frauen, selbstbewusste Frauen. Ihre Frauen hatten etwas Plakatives, sie zu übersehen war unmöglich. Nun ist die Zweibrücker Malerin Rita Rebmann-Holzdeppe im Alter von 72 Jahren verstorben. Sie war das feministische Gesicht des Zweibrücker Kunstvereins. Ihre Frauen fielen sofort ins Auge. Sie waren so energiegeladen wie ihre Malerin, die Zweibrückerin Rita Rebmann-Holzdeppe. Leuchtende Farben und klare Konturen unterstrichen die Kraft und das Selbstbewusstsein, das die Frauen auf ihren Gemälde ausstrahlen.

Da gibt es eine Frau, die souverän den Kopf in den Nacken wirft und lacht, eine Frau, die im Hosenanzug so fordernd dasitzt wie einst Marlene Dietrich, und eine Frau, die die Hände über der Brust kreuzt um sich abzuschirmen. Das Eine ist das, was man sieht, das Andere ist das, was die Bilder auslösen. Wer sie betrachtet, fängt automatisch an, die in einen Kontext zu stellen. Ist es jemand, den ich kenne? Ist es aus einem Film? Ist es vielleicht Rita Rebmann-Holzdeppe selbst?

Eine fröhliche Künstlerin

Klar, etwas Autobiografisches steckt in all ihren Frauenbildern, obwohl die gemalten Frauen immer etwas Unnahbares hatten. Die Malerin dagegen war immer fröhlich, voller Energie und Tatendrang und konnte zu jedem Bild eine Geschichte erzählen.

„Ich nähere mich meinen Geschichten mit unterschiedlichen handwerklichen, maltechnischen und gestalterischen Ausdrucksmitteln“, sagt sie einmal über ihre expressive Malweise. Zwar hat die 1952 in Nümbrecht (Nordrhein-Westfalen) geborene Künstlerin keine Akademie besucht, wie sie es eigentlich wollte, sondern machte ein Diplom als technische Übersetzerin, aber als Produktdesignerin konnte sie früh schon ihre kreativen Ideen anbringen.

Feministischer Blick

Intensiv mit dem Malen begann sie etwa zu der Zeit, als ihr Sohn Raphael (der spätere WM-Goldmedaillengewinner und mehrfache Olympiateilnehmer) mit dem Hochsprung anfing. Sie besuchte Kurse bei Malern wie Bernd Kastenholz und Stephan Holger Hager. In ihrem Atelier im Keller entstanden um die Jahrtausendwende dann schon die ersten Arbeiten in dem für sie typischen expressiv-gegenständlichen Stil – und die ersten Frauenbilder.

Ihren Stil hat sie im Laufe der Jahre verfeinert, ihre Technik auch. Wie im Film „Eine Frau in Rot“ lässt sie eine ganz in Rot gekleidete Frau die Straße entlang stolzieren und keinen Blick verschwenden an die Männer, die im Hintergrund stehen und was wohl wollen? Genau. Überhaupt sehen ihre Frauen, die sie gerne in eine Stadtlandschaft stellt, Männer selten an. Eher streckt eine Dame im leuchtend blauen Dress den Männern den gereckten Mittelfinger entgegen – ein Beitrag zu MeToo - und zum Feminismus. Manchmal malte Rita Rebmann-Holzdeppe auch Männer – wie einen Motorradfahrer, der auf einen Abgrund zurast – und farbenprächtige Stillleben ganz ohne Menschen.

Ein letztes Bild

Im Herbst, als sie die Krebsdiagnose bekam, malte sie ein letztes Bild: Eine selbstbewusste coole Frau im Männerdress sitzt auf einen Stuhl, aber der Stuhl scheint ein bisschen zu kippen - und die Frau hat die Augen geschlossen, als schaue sie in eine andere Welt. Sie kam nicht mehr dazu, das Bild zu vollenden, sie starb am 24. Mai in DRK-Hospiz in Landstuhl (die Beisetzung fand gestern im engsten Familienkreis statt). Das Bild ist auf Leichtstoffplatte gemalt „Man sieht noch die Kreidehilfslinien“, meint ihr Mann Dieter, mit dem sie 52 Jahre verheiratet war. Er gab das Bild als Erinnerung in die Ausstellung des Zweibrücker Kunstvereins, die morgen, Sonntag, im Stadtmuseum eröffnet wird,