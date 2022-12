Der Advent ist eine Zeit der Besinnung aufs Wesentliche, in diesem Jahr noch mehr als je zuvor. Die RHEINPFALZ hat Sportler aus der Region nach ihren Wünschen gefragt. Heute: Leichtathletik-Trainer Alexander Gakstädter vom LAZ Zweibrücken, Landestrainer Sprung und DLV-Nachwuchsbundestrainer für den Stabhochsprung der Frauen.

Wenn der 36-jährige Gakstädter an die nahe Zukunft denkt, hat er immer noch das Coronavirus im Sinn. „Es sind viele Aspekte, die im Wettkampf und Trainingsalltag kleine Einschränkungen bedeuten. Ich hoffe, dass wir in diesem Winter ganz normal durchtrainieren können. Aber mittlerweile sind wir schon besser gerüstet als in den Vorjahren. Wir haben Gedanken und Alternativpläne, falls Einschränkungen kommen sollten. Es gibt neben einem Plan B dann eben auch schon einen Plan C“, verdeutlicht Gakstädter.

Coach hofft auf EM-Teilnahme seines Schützlings

Zu seinem Trainingskader gehören auch die hochtalentierten Jakob Legner aus Zweibrücken und der Haßlocher Lars Urich. „Ich will mit allen Athleten wieder an gute Leistungen aus der Vergangenheit anknüpfen“, sagt der Nachwuchsbundestrainer. Bei Legner hofft er auf eine Teilnahme an der U20-Europameisterschaft im August, die gerade von Rumänien nach Jerusalem verlegt wurde. „Jakob macht nach seiner Verletzung eine technisch gute Entwicklung“, erzählt der Trainer des LAZ Zweibrücken, der daher auf Spitzenplätze hofft.

Für sich selbst hat Gakstädter vorerst keine Wünsche. „Ich habe so viel zu tun mit meinen ganzen Trainerjobs, deshalb habe ich vorerst keine Veränderungsgedanken. Ich hoffe, dass meine Athleten sich gut platzieren. Das würde mich glücklich machen“, sagt Gakstädter, der in Zweibrücken wohnt.