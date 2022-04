Marie Sauer und Eric Höh, das erfolgreiche Latein-Tanzpaar des TC Royal Zweibrücken, landete am Samstag beim Südhessenpokal in Darmstadt auf dem zweiten Platz. Das Turnier wurde erstmals wieder durchgeführt, nachdem es in den Jahren 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie hatte abgesagt werden müssen.

Bei dem noch jungen Zwei-Flächen-Turnier um den Südhessenpokal, das erst zum fünften Mal ausgetragen wurde, starteten Sauer/Höh in einem Feld mit neun anderen Paaren in der Hauptgruppe C Latein. In der Vorrunde sahen etliche Wertungsrichter das Zweibrücker Paar als klaren Teilnehmer des Finales mit dann sechs Paaren. Da wurde es für die Zweibrücker noch mal spannend: Der erste Platz ging klar an das Paar Jan Laurin Hilgenberg und Johanna Marie Wieske vom Tanzclub Schwarz-Silber Frankfurt. Doch dahinter waren die Wertungen sehr unterschiedlich, und das Feld war eng zusammen. Umso größer war die Freude bei Marie Sauer und Eric Höh über Platz zwei, eine weitere Aufstiegsplatzierung und viele Punkte.

