Turnierleiter Martin Bitsch von der DSG Bliesgau ist mehr als zufrieden mit der Resonanz auf die Wettbewerbe von Freitag bis Sonntag – mit gleich zwei S***-Prüfungen.

Hochkarätig geht es ab Freitag bei den Dressurtagen der DSG Bliesgau im Zweibrücker Landgestüt zu. Gleich zwei drei Sterne schwere Prüfungen stehen auf dem Programm; für den Grand Prix, den Höhepunkt des Turniers am Sonntagmittag, haben sich 17 Reiter-Pferd-Paare angemeldet.

Martin Bitsch, der mit seiner Frau Jutta das Turnier leitet, ist „mehr als zufrieden“ mit der Resonanz. 358 Starts wird es in den 14 Prüfungen geben. „Wir haben von der Struktur des Turniers nichts geändert, außer, dass wir einen Grand Prix dazugenommen haben“, sagt er. Dass die anspruchsvollste Dressurprüfung dazu kam, hat einen Grund: „Wer in diesem Jahr international reiten will, braucht ein Grand-Prix-Ergebnis von mindestens 75 Prozent“, erzählt er. Dieses Ergebnis können sich Dressurreiter zu einem frühen Termin in Zweibrücken holen. Dementsprechend ist die Nachfrage, 17 Starts sind im Grand Prix angekündigt. Mannschaftsolympiasiegerin Dorothee Schneider (Framersheim) wird in dieser Prüfung zwei Pferde satteln, Publikumsliebling Uta Gräf (Kirchheimbolanden) ist ebenso am Start wie die besten luxemburgischen Dressurreiter.

Ein bisschen überrascht war Bitsch, wie stark die S-Dressur am Samstagnachmittag nachgefragt wurde. „Mit 45 Startern haben wir nicht gerechnet. Wir mussten die Prüfung irgendwann zumachen“, sagte er. Bitsch freut sich über das große Interesse. „Das wird ein tolles Turnier. Wir etablieren uns immer mehr“, ergänzt er zufrieden. Und weil das so ist, denkt er darüber nach, im Sommer vielleicht ein kleines Freilandturnier im Landgestüt anzubieten.

Zeitplan

Freitag: 8.30 Uhr A-Dressurpferdeprüfung, 10.30 Uhr

L-Dressurpferdeprüfung, 12.30 Uhr M-Dressurpferdeprüfung, 14 Uhr S*-Dressur Kandare - Prix St. Georg, 16.30 Uhr S-Dressurpferdeprüfung - Kandare.

Samstag: 8 Uhr A**-Amateurdressur, 10 Uhr L*-Dressurreiterprüfung - Trense, 12 Uhr M**-Dressur - Kandare, 15 Uhr S*-Dressur - Kandare, 19 Uhr S***-Dressur - Intermediaire II.