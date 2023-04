Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Zweibrücker Stadtderby ist in der Fußball-Landesliga West seit Jahren das Salz in der Suppe – auch von der Zuschauerzahl her. In der Rückrunde dieser Spielzeit, in die der TSC und die VB Zweibrücken am Wochenende starten, gibt es das Derby erstmals seit langem nicht: Denn der TSC kickt in der Aufstiegsrunde zur Verbandsliga mit, die VB spielen in der Abstiegsrunde der Landesliga.

Der TSC Zweibrücken startet mit der Partie beim SV Rodenbach (Sonntag, 15 Uhr) in die Aufstiegsrunde. „Natürlich haben wir Ziele, sonst wären