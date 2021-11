Die Basketballer der VT Zweibrücken waren im dritten Auswärtsspiel der Landesliga Rheinhessen-Pfalz erfolgreich. Mit 92:76 (46:36) siegten sie bei den BBC Fastbreakers Rockenhausen und liegen nach sechs Spielen mit acht Punkten auf Tabellenplatz drei.

„Wir haben phasenweise sehr gut gespielt, waren spielerisch präsent, hatten gute Passaktionen und haben in der Höhe verdient gewonnen“, berichtete VTZ-Spielertrainer Denis Rendgen. „Nur im dritten Viertel lief es nicht mehr so gut, als Rockenhausen den Abstand bis auf vier Punkte verkürzen konnte. Das lag auch daran, dass die zwei Amerikaner im Rockenhauser Team, George Watlington und Jaeden Lewis, in dieser Phase viele Punkte sammelten.“

Im Schlussviertel baute die VTZ den Vorsprung wieder aus. Jetzt landeten auch die Dreierwürfe im Korb. Der eingewechselte Nachwuchsspieler Nils Selinger zeichnete sich mit zwei Dreiern aus. Ein VTZ-Plus war, dass gleich vier Spieler Punktelieferanten waren. Bester VTZ-Werfer war Johannes Meenken (22 Punkte). Das zuletzt ausgefallene VTZ-Heimspiel gegen Bad Kreuznach – die Gäste hatten abgesagt – wurde indes mit 20:0 für die Zweibrücker gewertet.

So spielten sie

VT Zweibrücken: Mihailovic (16 Punkte), Klein (20), Meenken (22), Bozdemir (12), Rendgen (8), Selinger (9) Midani (5), Hipskind

Spielverlauf: 1. Viertel: 11:21, 2. Viertel: 36:46, 3. Viertel: 53:57, 4. Viertel: 76:92.