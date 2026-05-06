Zu viel Müll, zu viele Zigarettenkippen, zu viele Hundehaufen und zu viel Taubenkot – das kritisierten drei Zweibrücker zu Beginn der Stadtratssitzung am Mittwoch.

Ihrem Empfinden nach liegt in der Fruchtmarktstraße, auf dem Parkplatz in der Karlstraße sowie im schmalen Adlergässchen, das von der Karlstraße in die Fußgängerzone führt, zu viel Müll. Zwischen Parkhaus und Hallplatzgalerie gebe es zudem zu viele Zigarettenkippen, und an den Wegen oberhalb der Ixheimer Mühlbergstraße lägen zu viele Hundehaufen. Das schrieben zwei Zweibrücker in ihrem Anliegen, das sie zur Einwohnerfragestunde eingereicht hatten. Eine weitere Zweibrückerin wollte außerdem wissen, wann der Busbahnhof wieder nutzbar sei, ohne dass man befürchten müsse, von Taubenkot getroffen zu werden.

In ihren Antworten machte die Verwaltung den Fragestellern jedoch nur wenig Hoffnung. Der Umwelt- und Servicebetrieb (UBZ) reinige in der Fruchtmarktstraße lediglich die Fahrbahn und die Rinne; die Gehwege vor den Häusern seien Sache der Anwohner. Die Stadt prüfe, ob Beanstandungen vorliegen, und fordere die Betroffenen gegebenenfalls auf, den Müll zu beseitigen. Auch das Adlergässchen falle in die Verantwortung der Anwohner. Der Parkplatz hinter dem Ärztehaus an der Ecke Poststraße/Karlstraße gehöre der Gewobau und sei vermietet. Der Parkplatz hinter der Karlskirche werde immer montags vom UBZ gereinigt. Beanstandungen seien dort nicht bekannt. Dieser Bereich werde ab sofort jedoch engmaschiger kontrolliert. Die Durchfahrt zwischen Parkhaus und Hallplatzgalerie werde ebenfalls regelmäßig gesäubert – sogar montags, dienstags und donnerstags –, dennoch werde die Stelle „an sieben Tagen die Woche durch bestimmtes Klientel frequentiert“. Gemeint sind offenbar Gruppen von Erwachsenen, die sich dort treffen und häufig Alkohol trinken. Dennoch wolle der UBZ prüfen, ob dort noch häufiger gereinigt werden kann.

Der beanstandete Weg oberhalb von Ixheim sei ein Wirtschaftsweg außerhalb der Bebauung, für den keine Reinigungspflicht bestehe. Hier liege „das Fehlverhalten bei den Hundehaltern“, so die Antwort der Stadt. Am Busbahnhof habe man „bereits verschiedene Ideen geprüft“, aktuell seien jedoch keine Umbauten geplant.