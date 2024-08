Die Stadt Zweibrücken ist eine von 19 rheinland-pfälzischen Gemeinden, in denen man seinen neuen Wohnsitz seit 1. August online anmelden kann – also von zu Hause aus, ohne dass der Gang ins Rathaus nötig ist. Wie die Landesregierung mitteilt, sollen schrittweise weitere Kommunen hinzukommen, bis letztlich alle 170 Meldebehörden in Rheinland-Pfalz angeschlossen sind. Seit 1. August ist die Online-Dienstleistung auch in Pirmasens, Trier und einigen Verbandsgemeinden im Norden des Bundeslandes möglich. Die elektronische Wohnsitzanmeldung wurde vom Bundesinnenministerium und der Senatskanzlei Hamburg entwickelt. Der Onlinedienst soll eine fristgerechte Ummeldung von überall aus und jederzeit ermöglichen. Um den Onlinedienst nutzen zu können, sind ein Personalausweis mit Online-Ausweisfunktion, ein Bund-ID-Nutzerkonto sowie die Ausweis-App 2 erforderlich. Dann kann auch die auf dem Ausweis gespeicherte Adresse am Smartphone geändert werden, woraufhin ein Aufkleber mit der neuen Adresse für den Personalausweis ins Haus geschickt wird. Informationen zum Thema findet man unter wohnsitzanmeldung.de.