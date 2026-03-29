Der siebte Platz ist gesichert, der SVK Blieskastel/Zweibrücken bleibt in der Volleyball-Oberliga Rheinland-Pfalz/ Saar. Doch das letzte Spiel war ein hartes Stück Arbeit.

„Es war ein hartes Stück Arbeit, bis unser Sieg unter Dach und Fach war“, sagte Zweibrückens Spielertrainer Alexander Hoffmann zum knappen 3:2 (25:17, 25:27, 25:17, 23:25, 15:12) am Samstagabend im letzten Saisonspiel bei der VSG Saarlouis. Seine Mannschaft sei „konzentriert in die Partie gegangen“. Durch eine Aufschlagserie von Micah Moore ging der SVK schnell in Führung und gaben diesen Vorsprung bis zum Ende des ersten Satzes nicht mehr ab. Hoffmann hob die geschlossene Mannschaftsleistung hervor: „Wir haben auf allen Positionen sehr stark gespielt, sei es im Blockspiel oder in der Feldabwehr.“

Im zweiten Satz kam Saarlouis besser ins Spiel, punktete dabei oft mit Angriffen über die Außenpositionen. Keine Mannschaft konnte sich absetzen. Hauchdünn mit 27:25 ging der zweite Durchgang an die Gastgeber.

Bohns bestes Saisonspiel

Besser lief es dann für Zweibrücken wieder im dritten Satz, der mit 25:17 an den SVK ging. Ausschlaggebend für den Satzgewinn war in dieser Phase die starke Leistung von Ruben Bohn, der laut Trainer Hoffmann seine beste Saisonleistung ablieferte. Bohn glänzte vor allem mit starken Netzangriffen und einem guten Blockspiel.

Der vierte Satz verlief dann insgesamt wieder ausgeglichen. In diesem vierten Durchgang glänzte auf Zweibrücker Seite erneut der Amerikaner Micah Moore, der auch oft mit Schmetterschlägen aus der zweiten Reihe erfolgreich punktete. Auch Daniel Hoffmann fand mit seinen Schmetterschlägen oft ins gegnerische Feld. Trotzdem ging der vierte Satz mit 25:23 knapp an Saarlouis, das in der Endphase im Abschluss konstanter war.

Gute Blockabwehr im Tiebreak

So musste der Tiebreak die Entscheidung bringen. „Wir kamen da gut ins Spiel, vor allem dank guter Angriffsschläge meines Bruders Michael Hoffmann und einer guten Blockabwehr in der Mitte von Pavlo Kolos und Joshua Hays gegen die großen Spieler aus Saarlouis“, lobte Coach Hoffmann seine Mannschaft, die sich am Ende mit einem 15:12 knapp den Fünf-Satz-Sieg sicherte, was gleichzeitig den Klassenverbleib bedeutete. Hoffmann: „Jetzt können wir ausgiebig feiern und uns dann auf die nächste Oberliga-Saison vorbereiten.“