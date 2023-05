Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit zwei Kämpfern ist der 1. Judoclub Zweibrücken bei den deutschen Meisterschaften am Samstag und Sonntag in Stuttgart vertreten: mit den externen JC-Sportlern Till Braunbach und Joya Blöcher. Bei ihrem Debüt bei einer Aktiven-DM hat zumindest Blöcher auch prominenten Trainerbeistand am Rand der Matte.

Nach ihrem Debüt bei der Junioren-DM im vergangenen Oktober, wo Braunbach Neunter wurde und Blöcher früh ausschied, sollen die beiden bei ihrem ersten DM-Auftritt bei den Erwachsenen