Zwölf Jugendspieler der G- und F-Jugend der SG TuS Rimschweiler/VB Zweibrücken durften die Spieler des 1. FC Kaiserslautern beim Heimspiel gegen den Hamburger SV auf den Rasen begleiten.

Was hat der sechsjährige Ludwig Müller seinem Papa Johannes (39), seines Zeichens langjähriger Fußballer und jetzt Vorsitzender der VB Zweibrücken, voraus? Er hat es geschafft, bei einem Punktspiel des 1. FC Kaiserslautern vor rund 50.000 Zuschauern über den Rasen des Fritz-Walter-Stadions zu laufen. Neben Ludwig kamen noch gleich elf weitere Jugendspieler der G- und F-Jugend der SG TuS Rimschweiler/VB Zweibrücken in diesen Genuss. „Jugendtrainerin Meike Weinmann hat sich die Mühe gemacht und die Kinder für die Einlauf-Aktion des FCK angemeldet. Zum Heimspiel gegen den HSV wurden sie ausgewählt“, sagte Johannes Müller. „Das Funkeln in den Augen war nicht nur bei den zwölf Einlaufkindern deutlich sichtbar, sondern bei allen 42 Kindern, die dabei waren.

Für viele war es der erste Besuch auf dem Betze, dann noch ausverkauftes Stadion, die Wahnsinns-Choreografie von der Westkurve. Das wird ihnen ein Leben lang in Erinnerung bleiben“, glaubt Müller. Die Zweibrücker Kids wurden vor Spielbeginn am Samstagabend von FCK-Betreuern in die Räume unter der Haupttribüne gebracht, wo sie auf Maskottchen Betzi und Lizenzspieler Florian Kleinhansl trafen. Neben gemeinsamen Fotos nahm sich der Profi Zeit, Fragen zu beantworten. Die zwölf Auserwählten wurden vom FCK mit T-Shirt, Hose und Stutzen ausgestattet und durften nach Losentscheid sogar an den Händen der FCK-Elf einlaufen. Das Spiel verfolgten sie dann im Familienblock bei dem Rest der Gruppe.