Johannes Wilhelm hat sich in der Tischtennis-Szene einen Namen gemacht. Der gebürtige Zweibrücker ist nicht nur in seinem Heimort bekannt, sondern mittlerweile sogar über die Landesgrenze hinaus. Dort musste der Lehrer auch mal „mit Händen und Füßen“ sprechen.

Der heute 37-Jährige begann seine Tischtennis-Karriere bei der VT Zweibrücken. Er wechselte mit 14 Jahren noch in seiner Jugendzeit, nach etlichen Erfolgen im pfälzischen Landesverband, zum SV Mörsbach. Gleich in seinem ersten Jahr bei den Mörsbachern spielte er in der 2. Pfalzliga West der Herren. Wegen seines Studiums stand Wilhelm, der heute als Förderschullehrer in Trier arbeitet, dann zwei Jahre in Heuchelheim-Klingen an der Platte. Er blieb der VTZ später aber weiter als Jugendtrainer treu, kehrte zur Jahrtausendwende als Übungsleiter zurück.

Sein Herzensklub ist die VTZ

Es war nicht gerade die große Zeit der Zweibrücker, die zuvor jahrzehntelang in den Verbandsspielklassen der Pfalz vertreten waren. Bevor Wilhelm im Jahr 2007 auch als Spieler wieder bei der VTZ anheuerte, war der Klub nur noch mit einem Team in der Bezirksklasse und einer Mannschaft in der Kreisspielklasse vertreten. „Es war schon ein überraschender Wechsel. Das war damals für mich aber so was wie großväterliche Verpflichtung“, erzählt Wilhelm. Daher sei er irgendwann zu seinem Jugendtrainer Bruno Schmidt, einer Zweibrücker Tischtennis-Institution, in die Festhallen-Turnhalle gegangen und habe ihm den Wechselantrag überreicht.

Der in Trier lebende Wilhelm wurde dann auch gleich Abteilungsleiter. Sieben Jahre blieb der Vater von zwei Kindern den VTlern treu, erreichte mit seinem Herzensklub einiges, stieg von der Bezirksliga bis in die 1. Pfalzliga auf. Mit VTZ-Top-S pieler Sebastian „Basi“ Schwartz und Paul Miller baute er zudem eine Jugendabteilung auf, die heute noch das Herz des Pfalzliga-Teams bildet.

„Wir hatten damals fünf Nachwuchs- und vier Herrenmannschaften. Von der 2. Pfalzliga bis nach unten waren wir durchgestaffelt“, erzählt Wilhelm. In der vierten Herrenmannschaft war auch der langjährige VTZ-Trainer Bruno Schmidt immer noch aktiv. „Heute habe ich noch Kontakt zu Basi, Paul und Patrick Müller“, erzählt Wilhelm, der auch drei Jahre Trainer beim Pfälzischen Tischtennis-Verband war, von Kontakten per Handy oder mal einem Geburtstagsbesuch.

Elf Jahre Coach in Luxemburg

Für ihn folgte nach einem einjährigen Gastspiel beim TTF Konz der Wechsel ins benachbarte Luxemburg. „Ich habe dort elf Jahre als Trainer gearbeitet. Weil jetzt das zweite Mal Nachwuchs kam, habe ich aber aufgehört“, sagt Wilhelm, der früher in Niederauerbach wohnte. Beim DT Rued hatte er viele erfolgreiche Jahre. „Es hat sich dort ähnlich gut entwickelt wie bei der VTZ“, gibt Wilhelm an, dessen Mannschaften auch nationale Meisterschaften und Pokalsiege einfuhren. „Die Damen in Luxemburg könnten in Deutschland Zweite Liga spielen. In Luxemburg spielen die Damen bei den Herren mit. Es gibt aber auch noch ein eigenes Damen-Championat“, fügt er an. Auch europäische Vergleiche mit Teams aus Spanien und der Türkei habe es gegeben. Denn im finanzstarken Luxemburg sind allerhand starke Akteure zu finden. Auch die früheren belgischen Nationalspieler Jean-Michel Saive, der Europameister war und sogar mal die Weltrangliste anführte, und sein Bruder Philippe spielen im Nachbarland.

Auch Wilhelm stand in Luxemburg noch selbst an der Platte. Zuletzt stieg er mit der zweiten Garde des DT Rued von der fünften bis zur dritten Liga auf. „Ich habe in einer Mannschaft mit jungen Leuten gespielt. Ein paar davon betreue ich jetzt noch“, sagt Wilhelm. Sprachprobleme gab es für den Förderschullehrer übrigens nicht. „Ich probiere es mit Englisch, Deutsch, Französisch oder auch mit der Landessprache. Wenn gar nichts hilft, dann auch mal mit Händen und Füßen“, fügt er an. Die meisten Spieler würden aber Deutsch sprechen. „Beim Nachwuchs wurden aber öfter mal alle Sprachen gebraucht“, meint Wilhelm lachend.

Als Ersatzmann im Einsatz

Als es zum zweiten Mal Nachwuchs im Hause Wilhelm gab, wollte er dann deutlich kürzer treten. Eine Geburtstagsgratulation führte aber doch zu einem weiteren Engagement beim saarländischen TTV Hasborn. „Es war die Corona-Zeit. Ich wollte irgendwas machen“, sagt Wilhelm, warum er sich den Nord-Saarländern als Ersatzmann zur Verfügung stellt. „Es macht einfach Spaß. Ich kenne viele Spieler aus Hasborn“, erläutert Wilhelm, der in der jetzt wieder unterbrochenen Saison in der Verbandsoberliga (eine Spielklasse unter der Oberliga) bisher eine Bilanz von 5:1 erspielte.