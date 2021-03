Das Zweibrücker Impfzentrum kann nun doch auf Volllast fahren. Es erhält von der Landesregierung 2500 zusätzliche Impfdosen, die ab Donnerstag dieser Woche innerhalb einer Woche geimpft werden sollen. Zusätzlich zu den geplanten tausend Impfungen in dieser Woche. Matthias Freyler, der Zweibrücker Impfchef, sagte, damit erreiche das Impfzentrum die Volllast von 3500 Impfungen in der Woche, also 500 am Tag. Die zusätzlichen Impfdosen werden zur Verfügung gestellt, weil im angrenzenden Lothringen die britische und südafrikanische Variante des Coronavirus grassiert. Die zusätzlichen Impfungen sollen wie eine Grenzblockade wirken. Alle pfälzischen Impfzentren entlang der Grenze zu Frankreich, aber auch Kaiserslautern und Neustadt, erhalten zusätzliche Dosen. Wie Freyler weiter sagte, erhalten nun 2500 Menschen aus Zweibrücken und Umgebung kurzfristig ein E-Mail oder Post aus Mainz mit einem Impftermin zwischen Donnerstag dieser Woche und Gründonnerstag. Wer es nicht schaffe, alle Papiere bis zum Termin zusammenzubekommen, der könne auch mit einem Ausdruck des E-Mails und einem Ausweispapier kommen und werde geimpft. „Wir brauchen eigentlich nur den QR-Code und den Perso“, sagte Freyler.