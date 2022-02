Die Villa Schwinn in der Gutenbergstraße am nördlichen Ende der Zweibrücker Innenstadt ist verkauft.

„Die Erbengemeinschaft Schwinn hat nun einen regionalen Käufer für das Anwesen Villa Schwinn gefunden. Der Immobilienspezialist Willi Geßner (Immobilia GmbH) wird es übernehmen. Über die Verhandlungen und über den Kaufpreis haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart.“ Das teilte Werner Schulitz am Dienstagnachmittag im Namen der Erbengemeinschaft mit, der die Villa gehört. Schulitz weiter: „Willi Geßner ist Zweibrücker, und er hat viel Erfahrung auch mit größeren Objekten in Zweibrücken wie beispielsweise dem ehemaligen Evangelischen Krankenhaus und dem ehemaligen Finanzamt Zweibrücken. Er weiß um die prominente Lage der Villa und um die Bedeutung der denkmal-geschützten Teile für die Stadt Zweibrücken. Eine positive Entwicklung der Liegenschaft kann beginnen.“

Die von Schulitz erwähnten Gebäude hat Geßner mittlerweile weiterverkauft: das frühere Evangelische Krankenhaus an die Firma Helexier, das Finanzamt – ebenso wie das Zweibrücker Bahnhofsgebäude – an die Gewobau. Im Zweibrücker Umland war Geßner in kleinerem Maß tätig. So hatte ihm das Dellfelder Neubaugebiet gehört, das nun die Schmitshauser Firma Staab erschließt, und vor fünf Jahren hatte er den Kiosk im Contwiger Freibad gepachtet.

Laut Werner Schulitz ist der Kaufvertrag unterzeichnet, die Eigentumsübertragung werde aber erst zur Jahresmitte stattfinden. Bis dahin blieben die Erben Ansprechpartner der Mieter. Die Erbengemeinschaft wollte die Villa ursprünglich an einen Saarbrücker Investor verkaufen, der auf dem Gelände drei große Wohnblöcke errichten wollte. Wegen eines Streits um den Denkmalschutz sprang der jedoch im November ab.