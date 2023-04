Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Na, wenn das kein Hauen und Stechen wird auf dem Eis: Von diesmal nur noch sieben Regionalliga-Klubs wollen in dieser Saison sechs in die Play-offs, darunter auch der EHC Zweibrücken. Aber nur vier Teams qualifizieren sich dafür. Da dürfen sich die „Hornissen“ in der Hauptrunde keine Ausrutscher erlauben. Coach Ralf Wolf sieht sein neu zusammengestelltes Team nicht als Favorit.

Am Samstag geht sie los, die Eishockey-Saison 2022/2023 für den heimischen Regionalligisten EHC Zweibrücken. Zwar mit drei Mannschaften weniger, aber dafür mit neuem Modus, durch