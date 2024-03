Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken hat das vierte Spiel der Play-off-Halbfinalserie bei der EKU Mannheim am Sonntagabend mit 2:5 (1:0, 1:0, 3:2) verloren. Damit steht es in der Serie nun 2:2. Am Sonntagabend, 10. März (19 Uhr, Zweibrücker Ice-Arena), haben beide Mannschaften Matchball für den Einzug in die Finalserie gegen den Heilbronner EC, der den ESC Hügelsheim klar in drei Spielen mit 3:0 abfertigte.

Die „Hornets“, die am Freitagabend noch mit 4:3 gewonnen hatten, kassierten in Mannheim den ersten Gegentreffer durch Nicolas Bastian vor 350 Zuschauern in der Halle Süd der SAP-Arena – darunter auch 60 bis 70 mitgereiste Fans aus Zweibrücken – in der elften Minute. EHC-Stürmer Leon Kremer kassierte dann in der Mitte des zweiten Drittels eine Matchstrafe. Tobias Späth (29.) und Lenny Lorz (42.) schossen die Gastgeber zur 3:0-Führung. Maximilian Dörr (48.) und Albert Washco (57.) verkürzten zwar noch mal auf 1:3 und 2:4. Doch Oliver Zbaranski (52.) und erneut Bastian mit seinem Treffer ins leere „Hornets“-Tor (60.) machten am Ende den Mannheimer 5:2-Sieg perfekt. „Es war das schlechteste Spiel von uns, dass ich je gesehen habe“, sagte der Sportliche Leiter der Zweibrücker, Thorsten Rehfeld, hinterher enttäuscht und hörbar angefressen.