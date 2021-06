Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken stellt weitere Weichen für die neue Spielzeit 2021/22: Ralf Wolf bleibt Trainer bei den „Hornets“. Wolf übernahm im Januar 2020 die sportlichen Geschicke von Terry Trenholm. „Nach der verkorksten Corona-Saison ist das für mich eine Selbstverständlichkeit, und ich freue mich total, wenn es wieder losgeht. Wir haben hier einiges vor und sind mit sehr interessanten Spielern im Austausch, um unser Ziel – die Play-offs 2021/22 – gemeinsam zu erreichen“, sagt Wolf.

Dagegen verlassen zwei Spieler die „Hornissen“. Verteidiger Vladimir Zvonik kehrte in seine Heimat Tschechien zurück und ist dort die nächste Zeit mit seinem Hausbau beschäftigt. Der 29-Jährige war im November 2019 aus Geretsried in die Westpfalz gekommen, absolvierte seither 40 Regionalliga-Spiele und erzielte 32 Scorer-Punkte (13 Tore/19 Vorlagen). Mit Tim Brenner geht zudem ein weiterer Verteidiger, er löst seinen Zweijahresvertrag vorzeitig auf. Er wechselte zu Beginn der Vorsaison von den Eisbären Eppelheim nach Zweibrücken und absolvierte zwei Partien für die „Hornets“ in der Regionalliga. Nun verlässt der spielstarke Defensivakteur den EHC und wechselt zu den Pforzheim Bisons.