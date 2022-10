Ein bisschen wie der Knödel-Klassiker von Pfanni fiel der Saisonstart des Eishockey-Regionalligisten EHC Zweibrücken am Wochenende aus: nämlich „halb & halb“. Der 4:8-Niederlage am Samstag beim ESC Hügelsheim, die auf dem Papier deutlicher war, als es das Match aussagte, ließen die Zweibrücker am Sonntagabend in der heimischen Ice-Arena vor rund 500 Zuschauern einen klaren 11:0 (4:0, 3:0, 4:0)-Heimsieg gegen die EKU Mannheim folgen. Die „Mad Dogs“ hielten in Zweibrücken nur etwa zehn Minuten dagegen, waren – obwohl in ähnlicher Besetzung – kaum zu vergleichen mit der Mannschaft, die die „Hornets“ in der vergangenen Saison in der Serie des Play-off-Viertelfinales so arg in Bedrängnis gebracht hatte. Spätestens nach den ersten beiden „Hornets“-Toren durch Dustin Bauscher (10., 13.) ging das Spiel nur noch in eine Richtung. Bauscher traf später noch einmal, die übrigen Treffer beim Shutout ohne Gegentor von EHC-Torwart Viktor Lust erzielten Maximilian Dörr (3), Leon Kremer (2), Michael Morrissey, Matthew Genest-Schön und Julian Reiss.

Der eigentliche EHC-Saisonauftakt tags zuvor war nicht so erfolgreich gelaufen wie erhofft: Deutlich mit 4:8 (1:2, 1:5, 2:1) verloren die „Hornets“ vor über 500 Zuschauern am Samstagabend beim ESC Hügelsheim. Zwar gingen die Gäste durch Rückkehrer Frederic Hellmann in der zehnten Minute sogar in Führung, Daniel Steinke auf Hügelsheimer Seite drehte aber noch im ersten Drittel das Spiel wieder. Im zweiten Abschnitt kam Zweibrücken dann komplett unter die Räder: Fünfmal musste EHC-Goalie Steven Teucke im Tor hinter sich greifen, nur der kanadische Neuzugang Michael Morrissey traf zum zwischenzeitlichen 2:3. Nach 40 Spielminuten war das Spiel beim 2:7 damit entschieden. Im Schlussdrittel sorgten Dustin Bauscher und Erik Betzold noch für etwas Ergebniskosmetik. Bitter war aus „Hornets“-Sicht auch die Matchstrafe für Rückkehrer Tim Essig fünf Minuten vor Spielende, der dadurch wohl für mehrere Spiele gesperrt wird.