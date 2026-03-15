Erst das Play-off-Aus mit den Zweibrückern, nun die große WM-Bühne: Elia Schwebius fliegt mit Deutschlands Polizei-Auswahl nach Riga. Wie der WM-Modus aussieht.

So eng liegen Freud und Leid beisammen: Erst am vergangenen Freitag schied Elia Schwebius mit seinem EHC Zweibrücken im Halbfinale der Baden-Württemberg-Liga ziemlich sang- und klanglos gegen Heilbronn aus den Play-offs aus. Ab dieser Woche darf sich der Polizist dafür schon wieder in ein nicht unbedingt erwartetes neues Eishockey-Abenteuer stürzen.

Denn am Montag fliegt Elia Schwebius mit einem Teil der deutschen Polizei-Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft der International Police Association (IPA) nach Lettland. „Die Organisatoren haben Sprinterbusse organisiert“, berichtet der 25-jährige Polizeibeamte, der mit seiner Freundin im Landkreis Südwestpfalz lebt, von verschiedenen Landepunkten, wo die Spieler im Vorfeld eingesammelt werden. Von vier Flughäfen deutschlandweit fliegt das deutsche Team dann ins lettische Riga, Schwebius steigt in Düsseldorf ins Flugzeug.

Gute Visitenkarte beim Lehrgang im September

Seit Mitte des vergangenen Jahres arbeitet der Kommissar im gehobenen Dienst inzwischen schon in der Polizeiinspektion Pirmasens. Für die WM-Teilnahme muss er einen „überschaubaren Eigenanteil“ bezahlen, bekommt von seinem Dienstherrn Sonderurlaub. „Dafür bin ich sehr dankbar“, sagt der „Hornets“-Spieler und langjährige Eishockey-Schiedsrichter bescheiden.

Und wie schafft man es in die Eishockey-Nationalmannschaft der Polizei? Elia Schwebius hatte auf Vermittlung seines ehemaligen „Hornets“-Teamkollegen Claudio Schreyer beim Polizei-Eishockey-Cup mitgemacht, bei dem einmal jährlich Städteteams oder Polizeisportvereine gegeneinander antreten. Er war dort für die Ravensburger Mannschaft aufs Eis gegangen – und den Verantwortlichen der Nationalmannschaft aufgefallen. Schwebius gab einen Steckbrief ab, unter anderem mit seiner bevorzugten Spielposition: offensiv, gerne als Außen oder Center.

Im 20-Mann-Kader gerne mit der „5“ auflaufen

Im September 2025 wurde er dann zu einem Lehrgang in Braunlage im Harz eingeladen – als einziger Rheinland-Pfälzer. Bei zweimal Eistraining täglich konnte er die Verantwortlichen fürs Nationalteam dort augenscheinlich überzeugen, bekam auch im abschließenden Testspiel gegen die TAG Salzgitter „Icefighters“ viel Spielzeit. Schwebius hatte danach ein ganz gutes Gefühl, „ich habe ganz gut in das Gefüge gepasst“, fand er. Die Selbstwahrnehmung und das, was die anderen denken, seien aber bekanntlich zwei Paar Schuhe.

Bitter: Mit seinem EHC Zweibrücken ist »Hornets«-Stürmer Elia Schwebius in der Halbfinalserie der Baden-Württemberg-Liga am vergangenen Wochenende gegen den Heilbronner EC in drei Spielen gerade deutlich aus den Play-offs ausgeschieden. Foto: Mario Moschel

In diesem Fall trog in sein Gefühl nicht. Kurz vor Weihnachten kam der Anruf des Bundestrainers, der ihm mitteilte, dass er zum 20 Spieler großen Kader (Schwebius: „ die übliche Stärke im Eishockey“) für die WM in Lettland gehört. Er freute sich riesig über die Zusage; auch weil mit Alexander Lust noch ein Teamkollege der „Hornissen“ mit dabei ist. Bei der WM würde er am liebsten mit seiner EHC-Nummer 5 auflaufen, „wenn’s klappt, dann gerne“. Seine komplette Montur bekommt er erst vor Ort.

Gruppe A: gegen Polen, die Schweiz und Estland

Über den Modus und die Gegner wusste Schwebius zu Beginn des Jahres noch wenig. „Dabei ist bestimmt das Team aus Lettland und viele andere aus dem baltisch-skandinavischen Raum“, mutmaßte er. Kurz vorm Turnier sind seine Teamkollegen und er in der Hinsicht – auch nach einem Online-Meeting Anfang März – schon schlauer. Deutschland spielt in Gruppe B gegen Polen, die Schweiz, Municipal Police, IPA Lettland und Estland. In der anderen Gruppe messen sich Finnland, die Ukraine, Kanada, State Police, Rumänien und Slowakei miteinander. „Gespielt werden gekürzte Drittel, mit zwölf bis 15 Minuten“, erklärt Schwebius weiter. Normal dauert ein Spielabschnitt im Eishockey 20 Minuten.

Jetzt geht’s für den früher begeisterten Schlagzeuger und das deutsche Team in Lettland ab dem WM-Start am kommenden Donnerstag, 19. März, vier Tage lang auf dem Eis rund.

Info

Bei Whatsapp können Interessierte auf dem Kanal Team Germany Polizeieishockey das Abschneiden der deutschen Mannschaft verfolgen. Ab Sonntag, da beginnt für die ersten deutschen Spieler die Anreise, wird der Kanal mit Informationen gefüttert. Die Adresse: https://whatsapp.

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