Beim dritten Sieg im dritten Regionalliga-Saisonspiel stand ein neuer Torhüter zwischen den Pfosten des EHC Zweibrücken: Tom Schickedanz. Dieser will irgendwann vielleicht wieder zurück ins bezahlte Eishockey. Der Heimerfolg und das hohe Ergebnis waren am Sonntag für den jungen Mann aber gar nicht das Wichtigste.

Mit 12:2 (3:2, 4:0, 5:0) überrollten die „Hornets“ am Sonntagabend überforderte Eppelheimer „Eisbären“ regelrecht. Es war ein mehr als deutlicher Erfolg beim Debüt des neuen EHC-Goalies Tom Schickedanz, der nach über einjähriger Verletzungspause wieder sein erstes Spiel absolvierte. „Am Anfang hatte ich nach der langen Pause Probleme reinzukommen“, sagte der 21-Jährige nach der Partie. Der Spielverlauf war aber auch sehr schwierig für ihn. Von Beginn an drehten die Zweibrücker „Hornissen“ zwar auf, drängten die Eppelheimer in ihre eigene Zone. Die ersten beiden Tore erzielten aber die Gäste. Aus dem Nichts traf der US-Amerikaner Tyler Rostenkowski nach neun Spielminuten zur mehr als glücklichen Eppelheimer Führung. Und nur wenige Sekunden später skatete Max Weber allein auf das Tor von Schickedanz zu und schob ihm den Puck unter den Schonern durch. Ein Schock für die Zweibrücker Kufencracks?

Mitnichten. Sie machten weiter Dauerdruck auf den vom ehemaligen Zweibrücker Torhüter Marcel Kappes bewachten Kasten und erspielten sich Chance um Chance. Ein Knackpunkt des Spiels dann in der 15. Spielminute: Erneut ein Break von Udo Sofian, diesmal hielt Schickedanz aber stark, quasi im Gegenzug machte Dan Radke den Anschlusstreffer. Weitere Tore von Claudio Schreyer und Radke brachten Zweibrücken noch im ersten Drittel in Führung. Damit war wohl auch der Widerstand der nur mit 13 Feldspielern angereisten Gäste gebrochen. Denn ab dem zweiten Drittel war es dann mehr oder weniger ein Scheibenschießen mit neun weiteren Zweibrücker Toren. Vor allem die erste Sturmreihe mit Dan Radke, Claudio Schreyer und Neuzugang Erik Betzold zerlegte Eppelheim nahezu. Die ersten sechs Tore gingen allesamt auf das Konto dieses Trios, das mit seinen Gegenspielern Katz und Maus spielte. Ab dem zweiten Spielabschnitt kam Eppelheim kaum noch gefährlich hinter Zweibrückens blaue Linie.

Die Schickedanz-Hüfte hält

Und wie war es für Schickedanz? „Es ist nicht einfach, wenn man kaum noch was aufs Tor bekommt. Das macht das Spiel für einen Torhüter schwierig. Vor allem, wenn man so lange nicht gespielt hat wie ich“, erklärte er. „Aber insgesamt war es ein starkes Spiel von uns vor einer richtig schönen, stimmungsvollen Zuschauerkulisse. Das hat echt Spaß gemacht.“ Die wichtigste Nachricht für ihn war ohnehin eine andere. „Die Hüfte hat gehalten, ich habe überhaupt keine Probleme mehr verspürt“, sagte er erleichtert nach seiner schweren Verletzung mit mehreren Operationen, die ihn fast seine weitere Eishockey-Karriere gekostet hätte. Damit ging es ihm besser als „Hornets“-Verteidiger Leon Kremer, der schon im ersten Drittel mit einem Muskelfaserriss in der Leiste rausmusste und erst mal ausfällt. Schickedanz hatte vor seinem Comeback erst einmal auf dem Eis trainiert und musste nach der berufsbedingten Absage von Steven Teucke jetzt gleich als Nummer eins ins Tor.

„Tom hat ein starkes Spiel gemacht. Man sieht, dass er höherklassig gespielt hat. Er macht das Spiel schnell und ist auch stark mit dem Schläger. An ihm werden wir noch viel Freude haben“, meinte EHC-Coach Ralf Wolf nach Spielschluss. „Ich bin froh, dass wir so einen starken Torhüter für uns gewinnen konnten. Er hat zwar erst einmal mittrainiert. Aber da war direkt erkennbar, dass er eine sehr professionelle Einstellung hat. Tom ist, zusammen mit Steven, mit das Beste, was die Liga im Tor zu bieten hat“, findet Wolf. Der „Hornets“-Trainer war zwar naturgemäß zufrieden mit Spiel und Ergebnis, aber die beiden Gegentore haben ihn dann doch geärgert. Denn: „Wir müssen diese Fehler in der Defensive abstellen. Das kann gegen stärkere Gegner absolut tödlich sein“, weiß er.

So spielten sie

EHC Zweibrücken: Schickedanz - Brüstle, Dörr, Genest-Schön, Göth, Stokowski, Kremer - Betzold, Radke, Schreyer, Braun, Mikes, Bauscher, Lingenfelser, Fellhauer, Engel

EC Eppelheim: Kappes - Sofian, Mylus, Patschull, Essig - Bierther, Rostenkowski, de Raaf, Weber, Andreou, Wilhelm, Gottschalk, Ullrich

Tore: 0:1 Rostenkowski (9.), 0:2 Weber (9.), 1:2 Radke (15.), 2:2 Schreyer (18.), 3:2 Radke (20.), 4:2 Betzold (24.), 5:2 Betzold (25.), 6:2 Radke (30.), 7:2 Mikes (32.), 8:2 Braun (42.), 9:2 Schreyer (43.), 10:2 Mikes (55.), 11:2 Braun (58.), 12:2 Mikes (60.) - Strafzeiten: Zweibrücken 8 Minuten - Eppelheim 10 Minuten - Beste Spieler: Radke, Schreyer, Betzold - Rostenkowski - Zuschauer: 600 - Schiedsrichter: Eberl (Osann-Monzel).