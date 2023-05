Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Unglücklich unterlag der EHC Zweibrücken am Freitagabend im zweiten Play-off-Halbfinale beim EHC Heilbronn mit 3:4 (0:0, 3:2, 0:1, 0:1) in der Verlängerung. Statt mit einem Heimsieg kommenden Sonntag den Finaleinzug perfekt zu machen, wird die Halbfinalserie also eine weitere Woche bis in den März fortgesetzt.

Dabei sah es bis 16 Sekunden vor Ende des Matchs nach einem Zweibrücker Sieg aus: Mit 3:2 führten die „Hornets“. Die „Eisbären“ zogen die Option, den Torhüter