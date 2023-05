Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Ende ist dem EHC Zweibrücken im ersten Viertelfinal-Match der Regionalliga-Play-offs der erwartete, aber glanzlose Heimsieg gegen die „Mad Dogs“ aus Mannheim gelungen. Doch vor dem Anpfiff waren bange Minuten zu überstehen.

Knapp 500 Zuschauer sahen am Sonntagabend zum Auftakt der Play-offs das schwächste Heimspiel des EHC Zweibrücken in dieser Saison. Unkonzentriert, gravierende Mängel in der Defensive