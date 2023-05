Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kein Eis in der Eishalle, keine Spiele seit Anfang November, das Team ohne Training, keine echte Perspektive: Der Vorstand des Eishockey-Clubs (EHC) Zweibrücken hat entschieden, die Saison 2020/21 zu beenden. Konsequenzen für die nächste Spielzeit hat das aber nicht.

Die Entscheidung verkündeten die „Hornets“ gestern in einer Mail via Pressesprecher Thorsten Rehfeld und teilten sie auch dem Eissport-Verband Baden-Württemberg (EBW) mit, an dessen