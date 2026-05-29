Nachdem Ralf Wolf auf eigenen Wunsch seinen Vertrag beim EHC Zweibrücken (EHC) nicht für die kommende Saison verlängert hat, hat der Verein nun auf die Trainerfrage für die erste Mannschaft der „Hornets“ eine Antwort gefunden: Der bisherige Co-Trainer Lukas Srnka übernimmt das Ruder von seinem vorherigen Chef.

Der 44-jährige gebürtige Slowake ist die logische Besetzung des Jobs und im Zweibrücker Eishockey der „Rekordmann“. 188 Spiele bestritt der Stürmer für den EHC und sammelte dabei bärenstarke 379 Punkte (Tore und Vorlagen). 2005 wechselte der in Trencin geborene 1,90 Meter große Srnka aus der slowakischen zweiten Liga nach Zweibrücken, ließ sich hier nieder und schlug auch familiär Wurzeln. Der für sein körperbetontes Eishockey bekannte frühere Junioren-Nationalspieler, beendete im Jahr 2017 verletzungsbedingt seine Karriere. In jener Saison stand er nur noch in elf Spielen auf dem Eis, unterstützte aber Landsmann und Headcoach Tomas Vodicka hinter der Bande. In der genannten Spielzeit holten die „Hornets“ ihre erste Meisterschaft in der Regionalliga Südwest – ein Meilenstein. Danach kümmerte sich Srnka vor allem um die Jugend der „Hornissen“, in der auch seine Söhne Lukas junior und Adam spielen.

Ligastruktur für neue Saison bis jetzt noch unklar

In der vergangenen Saison agierte er dann wieder als Wolfs Co-Trainer und war in erster Linie für die Defensive und die Verzahnung mit dem Nachwuchs verantwortlich. Der EHC-Vorstand bezeichnet die Lösung mit Srnka als absolute Wunschlösung. „Srnka bringt das gewünschte Profil in Sachen Nachwuchsarbeit mit, kennt den Verein seit mehr als 20 Jahren in- und auswendig und stellt eine absolute Identifikationsfigur dar“, heißt es dazu.

Während diese Personalie erledigt ist, ist die Zukunft der viertklassigen Baden-Württemberg-Liga immer noch unklar. Waren im Vorjahr noch acht Teams am Start, haben bei der erste Ligentagung bisher nur vier Vereine für die neue Saison in der höchsten Amateurklasse im Eishockey fest zugesagt. Der Sportliche Leiter des EHC, Thorsten Rehfeld, sagte zu diesem Thema schon Mitte April bei der RHEINPFALZ-Sportlerwahl: „Vier Mannschaften gehen nicht, da lässt sich ein Spielbetrieb nur schwer darstellen. Aber über den Sommer tut sich hoffentlich noch was.“ Bietigheim 1b ist die Liga zu stark und zieht sich in die Landesliga zurück. Hügelsheim hat wohl Probleme mit der vereinseigenen Eishalle, auch die Zukunft von Schwenningen und Pforzheim in der Liga ist unsicher. Aufsteiger aus der Landesliga sind keine in Sicht. Eine endgültige Entscheidung in Sachen Ligazusammensetzung wird bis August erwartet.