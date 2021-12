Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken hat am Sonntagabend die erste Heimniederlage der laufenden Saison kassiert. Die 7:8 (3:3, 2:2, 2:3)-Niederlage der Mannschaft von Trainer Ralf Wolf gegen den Heilbronner EC war nach der 3:10-Pleite in der Vorwoche in Pforzheim schon die zweite hintereinander. Die 315 offiziell verkündeten Fans in der Ice-Arena – viele hatten sich ab 14 Uhr im Testzentrum vor der Halle ihren nach der neuen Corona-Verordnung obligatorischen Test abgeholt – sahen, dass der Tabellenvierte aus Heilbronn von der Startsirene weg hart spielte und so versuchte, den „Hornets“ den Schneid abzukaufen. Das funktionierte teilweise, die Zweibrücker ließen sich ein wenig provozieren. Das Resultat waren gleich zwei ausgedehnte Schlägereien im ersten Durchgang und im Schlussdrittel, in dessen Anschluss etliche Spieler die Strafbank drücken mussten. Beide Teams häuften eine große Latte an Strafzeiten an. Leon Kremer (Zweiter von links, hinten Maximilian Dörr) traf gegen Gäste-Goalie Jonas Natterer zum 2:1. Die „Hornissen lagen insgesamt dreimal zurück. Auch später drehten sie das Spiel dann durch den Treffer von Joshua Mikes zu einer 5:3-Führung (28.), konnten die aber nicht halten. Auch nach der erneuten 7:6-Führung durch Dustin Bauscher (44.) nicht. Die “Eisbären kamen durch Moritz Kuen und Stefano Rupp in den letzten beiden Minuten noch zu zwei Treffern und fuhren einen verdienten Auswärtssieg ein. Im EHC-Tor spielte erstmals der neue Torwart Victor Lust für den verhinderten Steven Teucke.