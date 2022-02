Der EHC Zweibrücken hat am Sonntagabend das erste Play-off-Halbfinale in der Eishockey-Regionalliga mit 6:5 gegen Stuttgart gewonnen. Die „Hornets“ starteten vor rund 750 Zuschauern sehr stark und verließen nach Toren von Dan Radke (2) und Tim Bernhardt mit einer 3:1-Führung die Eisfläche zur Drittelpause.

Im zweiten Abschnitt kamen die Gäste besser ins Spiel, doch Zweibrücken hielt dagegen und rettete nach Toren von Felix Stokowski und Julian Reiss eine 5:4-Führung in den Schlussabschnitt. Dort ging es Schlag auf Schlag. Unmittelbar nach der Pause erhöhte erneut Reiss auf 6:4, doch die Stutgarter „Rebells“ schafften postwendend erneut den Anschluss.

Allerdings verteidigten die Hausherren in den letzten 18 Minuten sehr konzentriert und retteten den knappen, aber vor allem dank der guten Defensive verdienten Sieg über die Schlusssirene. Das zweite Halbfinale, diesmal in Stuttgart, findet am Freitag statt.