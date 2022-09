Das notwendige Ersatzteil für die Kühlung in der Zweibrücker Ice-Arena ist inzwischen geliefert und dem Vernehmen nach eingebaut. Mit neuem Eis dauert es nun trotzdem einige Tage. Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken, der am Wochenende 8./9. Oktober in die neue Saison startet, wartet also noch auf das erste Eistraining zu Hause. Am Samstag und Sonntag geben die „Hornets“ aber schon mal die vorbestellten Dauerkarten ab.

Die Fans können ihre vorbestellten Tickets am Samstag von 14 bis 16 Uhr und am Sonntag von 10 bis 12 Uhr vor der Ice-Arena abholen. Schnell sein lohnt sich im Übrigen: Die ersten 150 Abholer der Karten werden wie in den Vorjahren wieder mit einem Fünf-Liter-Fass Bier des „Hornets“-Sponsors Karlsberg belohnt. Die ganz große Fanparty gibt es diesmal allerdings nicht – eben, weil die Eishalle noch geschlossen ist.

Wie Mario Ecker vom EHC Zweibrücken mitteilt, können an den genannten Terminen auch noch Dauerkarten erworben werden. Sie kosten 110 Euro für Vollzahler, 92 Euro ermäßigt (für Vereinsmitglieder, Schüler, Azubis, Studenten, Schwerbehinderte und Rentner und 60 Euro für Kinder bis 14 Jahren. Es kann nur bar bezahlt werden. Dauerkarten können im Übrigen auch noch vor dem ersten Heimspiel in der Ice-Arena am 9. Oktober (18.30 Uhr) gegen EKU Mannheim an der Kasse abgeholt werden.sai