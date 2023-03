Der EHC Zweibrücken hat es in die Finalserie der Eishockey-Regionalliga geschafft. Im entscheidenden fünften Play-off-Halbfinale gewannen die „Hornets“ am Sonntagabend vor 839 Zuschauern in eigener Halle mit 7:1 (2:0, 3:1, 2:0) gegen den Heilbronner EC und damit auch die „Best of five“-Serie mit 3:2. Gegner in der Finalserie um die Meisterschaft sind die „Rebels“ des Stuttgarter EC, die am Freitagabend ihre Halbfinalserie gegen den ESC Hügelsheim mit 3:1 für sich entschieden hatten.

Die „Hornets“, die ihren ersten Matchball am Freitagabend in Heilbronn beim 3:5 noch nicht hatten nutzen können, legten im notwendig gewordenen fünften Match am Sonntag gut los. EHC-Kapitän Stephen Brüstle ging mit guten Beispiel voran, erzielte in der elften Minute auf Vorlage des US-Amerikaners Michael Morrissey das 1:0. Erik Betzold legte in der 18. Minute noch vor der Drittelpause nach.

Im mittleren Spielabschnitt bogen die Gastgeber dann durch drei Tore von Brüstle (30.), Frederic Hellmann (34.) und Justin Grillo (35.) immer mehr auf die Siegerstraße ein. Daran änderte auch der Gegentreffer durch Moritz Kuen (37.) nichts. Im Schlussdrittel machten Claudio Schreyer (44.) und Marco Trenholm zum 7:1 (51.) dann endgültig den Sack zu.

Da die Zweibrücker die Hauptrunde als Tabellenerster abgeschlossen haben, haben sie nun auch in der anstehenden Finalrunde „Best of five“ gegen den Stuttgarter EC mehr Heimspiele als der Gegner. Losgehen soll es am kommenden Sonntag, 12. März, ab 19 Uhr mit dem ersten Finalspiel in der Zweibrücker Eishalle am ehemaligen Flughafen.