Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken fiebert seinem ersten Play-off-Auftritt in dieser Saison entgegen: Am Sonntag sind ab 18.30 Uhr die „Mad Dogs“ Mannheim in der Ice-Arena zu Gast im ersten Viertelfinalspiel der „Best of three“-Serie. Als Termin für das Rückspiel wurde Samstag, 5. Februar, um 19.45 Uhr in der Nebenhalle der SAP-Arena festgesetzt.

Die Zweibrücker „Hornets“ bieten für ihr Heimspiel zwei Vorverkaufstermine für Eintrittskarten in der Eisarena an: heute, 26. Januar, von 18 bis 21 Uhr sowie am Samstag, 29. Januar, von 10 bis 14 Uhr. Zum Spiel sind 700 Fans zugelassen. Die Preise wurden für die Play-offs wegen der Corona-Krise leicht erhöht und liegen zwischen acht Euro für Kinder bis 14 Jahre, 13 Euro ermäßigt (für Rentner, Schüler, Azubis, Studenten, Schwerbehinderte und Mitglieder) sowie 15 Euro für Erwachsene.

Vorkaufsrecht für Dauerkarteninhaber

Alle Dauerkarteninhaber haben ein exklusives Vorverkaufsrecht und bekommen einen Rabatt in Höhe von zwei Euro auf den regulären Ticketpreis. Das Vorkaufsrecht gilt für alle Play-off-Heimspiele der „Hornets“. Die Plätze der Dauerkarteninhaber sind bis einschließlich Samstag reserviert. Ihre Karten können sie bei den Vorverkaufsterminen, gegen Vorlage der Dauerkarte kaufen oder per Mail an verw-hornets@gmx.de mit Name und Kartennummer reservieren. Nach einer Reservierung kann die Karte auch an der Abendkasse gegen Vorlage der Dauerkarte abgeholt und bezahlt werden.

Beim Einlass gilt am Sonntag die 2G-plus-Regel: Wer geboostert ist, braucht keinen tagesaktuellen, negativen Test, Geimpfte und Genesene allerdings schon.