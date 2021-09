Der EHC Zweibrücken hat am Sonntag sein letztes Testspiel vor dem Start in die neue Saison der Regionalliga Südwest gewonnen. Mit 9:7 (4:2, 2:2, 3:3) besiegten die „Hornets“ den MHC Metz aus der dritten französischen Liga. „Es war ein ordentlicher Härtetest, wir haben ja zunächst 0:2 hinten gelegen“, fand Thorsten Rehfeld, der Sportliche Leiter der „Hornissen“. Die EHC-Mannschaft um Trainer Ralf Wolf drehte dann aber in doppelter Überzahl noch vor der ersten Drittelsirene das Match vor rund 300 Fans in der Zweibrücker Ice-Arena. Es sei schon besser und runder gelaufen als noch im letzten Testspiel gegen Eppelheim, so Rehfeld. „Aber es immer noch sechs Spieler gefehlt, da haben sich die Reihen noch nicht gefunden“, stellte er eine Woche vor Saisonbeginn gegen den 1. CfR Pforzheim fest. 1b-Goalie Sebastian Harth bekam im Schlussdrittel Spielzeit, um mal Regionalliga-Luft zu schnuppern. Dustin Bauscher und Fabian Fellhauer trafen gegen Metz je doppelt für die „Hornets“, Claudio Schreyer und Lukas Braun je einmal. Und den Zweibrücker Neuzugängen Joshua Mikes, Sascha Göth und Matthew Genest-Schön gelangen ihre ersten Treffer im neuen Trikot.