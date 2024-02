Das werden zu Beginn der Play-offs zwei anstrengende Wochenenden für die Zweibrücker Eishockeyspieler.

Die Termine für die Play-off-Halbfinalserie der „Hornets“ stehen inzwischen fest: Am Freitagabend bestreitet Eishockey-Regionalligist EHC Zweibrücken als Tabellenerster der Hauptrunde sein erstes Spiel der „Best of Five“-Serie gegen die EKU Mannheim, die sich in den Pre-Play-offs in zwei Spielen gegen den SC Bietigheim-Bissingen 1b durchgesetzt hatte und damit Platz vier behauptet. Bully ist am Freitagabend in der Zweibrücker Ice-Arena um 20 Uhr. In der zweiten Halbfinalserie stehen sich der Zweite ESC Hügelheim und der drittplatzierte Heilbronner EC gegenüber.

Die weiteren Halbfinaltermine der Zweibrücker: Spiel zwei am Samstag, 24. Februar, um 19.45 Uhr in Mannheim; Spiel drei am Freitag, 1. März, 20 Uhr in Zweibrücken; Spiel vier am Sonntag, 3. März in Mannheim und Spiel fünf wieder am 10. März in Zweibrücken um 19 Uhr.

Am Donnerstagabend, 22. Februar, gibt es für die Fans zwischen 19 und 20 Uhr in der Zweibrücker Eishalle Gelegenheit, Tickets für die Halbfinale-Spiel im Vorverkauf zu erwerben.