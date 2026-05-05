Am Dienstagmorgen macht sich ein großer Tross HFG-Sportbegeisterter auf den Weg nach Berlin. Warum die Reisegruppe so zahlreich ist, hat mehrere Gründe.

Gab’s das am Zweibrücker Hofenfels-Gymnasium (HFG) überhaupt schon mal? Die Schule entsendet diese Woche gleich zwei Mannschaften zum Bundesfinale des Schulsportwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ nach Berlin. Am Dienstagmorgen geht’s mit der Bahn von Homburg aus nach Berlin. Dort messen sich die U18-Tischtennis-Mädchen und die U14-Handball-Jungs als rheinland-pfälzische Landessieger mit den Teams aus den 15 anderen Bundesländern.

Für die U18-Tischtennisspielerinnen, die sich mit einem 5:1-Sieg im Regionalentscheid im Januar gegen das Pirmasenser Hugo-Ball-Gymnasium und dem 5:3-Heimerfolg im Landesfinale im März gegen das Mons-Tabor-Gymnasium Montabaur das Berlin-Ticket erspielt hatten, ist es bereits das dritte Mal, dass sie in die Bundeshauptstadt fahren. „Altersbedingt für die meisten auch das letzte Mal“, sagt Alexander Stengel, Lehrer für Mathematik, Informatik und Informationstechnische Grundbildung (ITG) am HFG. Der 41-jährige Abteilungsleiter und Spieler des TV Höheinöd ist selbst zum dritten Mal dabei.

U18-Tischtennis-Girls wollen Berlin genießen

„Die Mädchen wollen daher noch mal richtig Berlin erleben und genießen“, mutmaßt Stengel. Dazu gehören in jedem Fall das obligatorische Selfie am Brandenburger Tor und gleich am Dienstagabend ein Besuch des Musicals „Blinded by Delight“ im Friedrichsstadt-Palast. „Und eine ausgiebige Shopping-Tour haben die Mädels sich auch gewünscht“, berichtet er schmunzelnd. Die gönne er ihnen, sagt Stengel, der die Truppe zusammen mit Tischtennisspielerin Denise Bicha betreut. „Wir schauen schon, dass wir auch noch ein bisschen Kultur machen“, verdeutlicht er lachend.

Sportlich wird es dann am Mittwochmorgen ab 9.15 Uhr im Horst-Korber-Sportzentrum in der „Jugend trainiert“-Vorrunde ernst: gegen das Gymnasium Eckhorst Bargteheide (Schleswig-Holstein), um 13 Uhr gegen die Katholische Schule Liebfrauen (Berlin) und ab 14.45 Uhr gegen die Regelschule Schwarza (Thüringen). „Ob es noch mal so gut läuft wie im Vorjahr mit Platz sechs, weiß ich nicht. Aber ein Mittelfeldplatz wäre schon prima“, sagt Stengel.

Überraschung für die U14-Handballer

Dass die Hofenfelser den Zug nach Berlin ordentlich füllen, liegt an den U14-Handballern – und deren Anhang. „Unglaublich: Bis auf zwei Spieler fahren von allen anderen die Eltern mit“, berichtet HFG-Lehrerin Anja Schimmel (Mathematik und Katholische Religion), die das Team mit Kollegin Mirjam Sitzmann-Kausch betreut. Die starke Fanbase hat durch die ganze „Jugend trainiert“-Saison mitgezogen – von der Vorrunde im November in Zweibrücken bis zum Sieg im Landesentscheid Anfang Februar. Da war zum Landesfinale in Wörth extra ein 50er-Bus gechartert worden, etliche begeisterte Eltern und Freunde feuerten das HFG-Team an, auch mit geliehenen Trommeln, sahen so den 19:8-Sieg gegen das Gymnasium Hermeskeil und den 14:11-Erfolg im „Endspiel“ gegen das Koblenzer Max-von-Laue-Gymnasium. „Die Eltern haben aber Bahn und Hotel selbst gebucht und fahren auch mit einem anderen Zug als wir“, verdeutlicht die Contwigerin Schimmel. Mit im Gepäck der Eltern ist auch eine Stadtfahne, die extra noch im Rathaus besorgt wurde.

Schimmel hat für ihre Jungs noch eine Überraschung parat. „Am Mittwochabend besuchen wir alle zusammen im Fuchsbau, der Max-Schmeling-Halle, das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen KC Veszprém“, lüftet sie ein kleines Geheimnis. Das wird spannend, denn es ist ein K.-o.-Spiel: Die Partie in Ungarn hatten die Berliner am Donnerstag zuvor hauchdünn mit 34:35 verloren.

Handballer in 13 Spielen zuvor ungeschlagen

Sportlich machen es sich die HFG-Jungs einfach. „Wir wollen aufs Podest, weil die Medaillen so toll glänzen“, verdeutlichten sie schon ihre Ambitionen, an Schimmel gerichtet. Die kann das Leistungsniveau der Teams aus den anderen Bundesländern dagegen überhaupt nicht einschätzen. Vorrundengegner sind am Mittwoch in der Seelenbinderhalle im Velodrom um 10.30 Uhr die Niedersachsen (Carl-Friedrich-Gauß-Schule Hemmingen), um 10.55 Uhr die Berliner (Jeanne-Barez-Schule) und 11.30 Uhr die Bayern (Friedrich-Dessauer-Gymnasium Aschaffenburg).

„Es wäre schön, wenn wir in der Vorrunde Erster oder Zweiter würden und damit an Tag zwei um die Platzierungen bis Platz acht spielen könnten“, sagt Schimmel. Extra trainiert wurde im Vorfeld nicht, „die Jungs trainieren ja ohnehin schon dreimal pro Woche in ihrem Verein, der SG Zweibrücken“. Das Team sei heiß, wolle sein Bestes zeigen. „Aber wir waren bisher schon sehr verwöhnt, waren ja ungeschlagen mit 13 Siegen in 13 Spielen“, gibt Schimmel auch zu.

HFG-Kader

U18-Tischtennis: Elisabeth Zimmermann, Lena Grünbauer, Nele Oldenburger, Paula Huber, Laura Lehmann, Hannah Theobald und Paula Eschmann – Betreuer: Alexander Stengel und Denise Bicha