Am Samstag, 25. Februar, treten bei der SWR-TV-Sendung „Stadt Land Quiz“ Zweibrücken und Waldenbuch gegeneinander an. Das Thema lautet „Science-Fiction“, für Zweibrücken werden die Hochschuldozenten Hubert Zitt und Markus Groß ins Rennen geschickt.

Bei „Stadt Land Quiz“ treten zwei Städte aus dem Südwesten gegeneinander an, eine aus Rheinland-Pfalz, eine aus Baden-Württemberg. Mitspieler sind Bewohner, die Moderator Jens Hübschen spontan auf der Straße zu lokalen Themen befragt, und Experten zu einem vom Sender vorgegebenen Spezialgebiet. Zweibrücken für das Thema „Science-Fiction“ Hubert Zitt ausgewählt: Mit seinen Vorträgen zu Star Trek, Zukunftstechniken und der Verbindung von Science und Fiction ist er ein Fachmann auf diesem Gebiet. Auch sein Kollege Markus Groß kennt sich als Mitglied der Zweibrücker Starfleet-Academy mit Science-Fiction und Weltraum bestens aus.

Für die Dreharbeiten besuchte das SWR-Team um Jens Hübschen am 18. Januar den Zweibrücker Hochschulcampus. Zitt und Groß mussten zehn Science-Fiction-Fragen ohne Hilfsmittel beantworten. Auch zu lokalen Besonderheiten wurden sie befragt, so mussten sie markante Punkte Zweibrückens erkennen und lokalisieren. Hier war Unterstützung erlaubt, sie kam von Student Raphael Henschke, Ex-Oberbürgermeister Helmut Reichling, Stadtmuseumsleiterin Charlotte Glück und Stadtsprecher Jens John.

Ob Zitt, Groß und die spontan in der Fußgängerzone befragten Passanten die richtigen Antworten gaben, ist am 25. Februar in der Sendung zu sehen, Beginn 18.45 Uhr.