Der Schulalltag hat sie schon wieder eingeholt, in der Vorwoche erlebten die Tischtennis-Mädchen des Zweibrücker Hofenfels-Gymnasiums aber ein unvergessliches Ereignis. Sie nahmen am Bundesfinale des Schulsportwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia “ in Berlin teil und belegten Platz zehn.

Die sieben Schülerinnen Lena Grünbauer (Klasse 7a), Paula Huber (7b), Paula Eschmann, Mila Forster, Laura Lehmann (alle 7d), Nele Oldenburger (8b) und Elisabeth Zimmermann (8d) sowie