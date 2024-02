Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Oberligist SG SV 64/VT Zweibrücken hat sich in die vordere Tabellenregion vorgearbeitet. Trainer Weinert weiß, was sich sein Team am Samstag im Top-Duell gegen Spitzenreiter VTV Mundenheim nicht erlauben darf.

Im positiven Sinn mal kurz ein Störenfried sein – das haben sich die Oberliga-Handballer der SG SV 64/VT Zweibrücken vorgenommen. Am Samstag (18 Uhr, Westpfalzhalle) empfängt der Tabellenvierte