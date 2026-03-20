Zweibrücken Zweibrücker Helmholtz-Gymnasium verabschiedet 91 Abiturienten
Noah Daniel Adams
Benedikt Anna
Tom Bauer
Julian Bieg
Antonia Bley
Henrik Blinn
Simon Bollig
Jennifer Braun
Sophia Brocke
Ben Brünisholz
Clara Cebulla
Jolina Clemens
Norah Dahler
Hanna Dannenberg
Adrian Davachi
Isabel Degen
Maria-Luisa Dellmuth
Benjamin Dollwett
Sophie Donauer
Elena Emge
Leonie Ettmann
Selina Fell
Julia Fischer
Isabell Fromm
Paulina Gejer
Romy Gensheimer
Benjamin Gietzen
Tim Grunwald
Jonatan Guckert
Jonas Hahne
Kiana Hamwia
Lukas Hell
Alexander Hofmann
Henk Ketter
Julia Kiefer
Niklas Kitto
Emma Klein
Vincent Kleinsorge
Laura Klöckner
Lina Kloz
Elena Knoll
Luisa Knoll
Luca Lechthaler
Paula Legner
Helena Löblein
Selina Loch
Giorgio Lorenz
Jana Müller
Marlena Neu
Annika Neumann
Sheyla Oberst
Filippo Panarisi
Jasper Penner
Sejla Pilavdzic
Kirsten Rieseweber
Emma Sander
Amanda Sandmann
Janne Schäfer
Neele Schimmel
Benjamin Schmidt
Lena Schmidt
Martin Schmidt
Max Schöneberger
Julia Schuck
David Schwarz
Lene Schwarz
Marlon Seibert
Ben Semar
Nikolas Shehu
Jan Sidou
Maximilian Sosson
Simon Spohn
Colin Veit
Carolina Voigt
Maite Vollmar
Jordan Wagemann
Jannis Weber
Lejla Weber
Marlo Weber
Nick Weber
Xenia Weber
Moritz Wendel
Klara Wenzel
Leni Werg
Eva Widmann
Mia Winkler
Nina Zimmermann
Die Preisträger
Preise für die beste Leistung im Fach
Deutsch
Englisch
Französisch
Latein
Spanisch
Erdkunde
Geschichte
Sozialkunde
Sport
Religion
Ethik
Mathematik
Informatik
Biologie
Chemie
Physik
Musik
Bildende Kunst
Beste Gesamtleistung
Preis für besonderen Einsatz im Bereich Schülervertretung
Preis des Kultusministeriums