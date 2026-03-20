91 Abiturienten, 53 Mädchen und 38 Jungen, hat das Zweibrücker Helmholtz-Gymnasium am Freitagmorgen verabschiedet.

Noah Daniel Adams Zweibrücken

Benedikt Anna Gersheim

Tom Bauer Saalstadt

Julian Bieg Blieskastel

Antonia Bley Homburg

Henrik Blinn Kleinsteinhausen

Simon Bollig Zweibrücken

Jennifer Braun Zweibrücken

Sophia Brocke Zweibrücken

Ben Brünisholz Zweibrücken

Clara Cebulla Homburg

Jolina Clemens Blieskastel

Norah Dahler Zweibrücken

Hanna Dannenberg Zweibrücken

Adrian Davachi Kirkel

Isabel Degen Homburg

Maria-Luisa Dellmuth Lambsborn

Benjamin Dollwett Zweibrücken

Sophie Donauer Zweibrücken

Elena Emge Zweibrücken

Leonie Ettmann Zweibrücken

Selina Fell Zweibrücken

Julia Fischer Mauschbach

Isabell Fromm Zweibrücken

Paulina Gejer Zweibrücken

Romy Gensheimer Zweibrücken

Benjamin Gietzen Zweibrücken

Tim Grunwald Dietrichingen

Jonatan Guckert Blieskastel

Jonas Hahne Contwig

Kiana Hamwia Zweibrücken

Lukas Hell Contwig

Alexander Hofmann Zweibrücken

Henk Ketter Zweibrücken

Julia Kiefer Herschberg

Niklas Kitto Blieskastel

Emma Klein Homburg

Vincent Kleinsorge Zweibrücken

Laura Klöckner Walshausen

Lina Kloz Zweibrücken

Elena Knoll Zweibrücken

Luisa Knoll Contwig

Luca Lechthaler Blieskastel

Paula Legner Zweibrücken

Helena Löblein Battweiler

Selina Loch Zweibrücken

Giorgio Lorenz Zweibrücken

Jana Müller Homburg

Marlena Neu Maßweiler

Annika Neumann Zweibrücken

Sheyla Oberst Zweibrücken

Filippo Panarisi Zweibrücken

Jasper Penner Hornbach

Sejla Pilavdzic Zweibrücken

Kirsten Rieseweber Zweibrücken

Emma Sander Rosenkopf

Amanda Sandmann Hornbach

Janne Schäfer Zweibrücken

Neele Schimmel Contwig

Benjamin Schmidt Zweibrücken

Lena Schmidt Contwig

Martin Schmidt Zweibrücken

Max Schöneberger Hornbach

Julia Schuck Homburg

David Schwarz Riedelberg

Lene Schwarz Wiesbach

Marlon Seibert Zweibrücken

Ben Semar Zweibrücken

Nikolas Shehu Zweibrücken

Jan Sidou Zweibrücken

Maximilian Sosson Zweibrücken

Simon Spohn Zweibrücken

Colin Veit Battweiler

Carolina Voigt Blieskastel

Maite Vollmar Zweibrücken

Jordan Wagemann Blieskastel

Jannis Weber Blieskastel

Lejla Weber Rieschweiler-Mühlbach

Marlo Weber Zweibrücken

Nick Weber Zweibrücken

Xenia Weber Zweibrücken

Moritz Wendel Homburg

Klara Wenzel Zweibrücken

Leni Werg Kirkel

Eva Widmann Zweibrücken

Mia Winkler Contwig

Nina Zimmermann Zweibrücken

Die Preisträger