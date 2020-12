Der 14-jährige Hammerwerfer Timo Port von der VT Zweibrücken wurde vom Leichtathletik-Verband-Pfalz wegen seiner straken Saisonbestleistung von 49,73 Metern in den Landeskader U16 aufgenommen. Der Schützling von Trainer Jörg Zimmermann belegt in der deutschen Bestenliste in seiner Altersklasse derzeit Platz drei. Port gehört zu einer sportbegeisterten Leichtathletik-Familie, in der auch Mutter Christine als deutsche Senioren-Meisterin im Weitsprung und Schwester Marie als 800-Meter-Läuferin sehr erfolgreich sind.